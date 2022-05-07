Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:58 07.05.2022

Вице-премьер Украины заявила об эвакуации всех женщин и детей с «Азовстали»

Верещук, эвакуация Фото: azovstal.metinvestholding.com
В украинском руководстве сообщили об эвакуации с территории мариупольского завода «Азовсталь» всех женщин, детей и пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

Об этом написала в Telegram-канале вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Всех детей, женщин и людей пожилого возраста эвакуировали с «Азовстали». Вице-премьер Украины Ирина Верещук

По словам вице-премьера, «эта часть гуманитарной операции завершена».

Ранее Минобороны России заявило, что за день с территории «Азовстали» были эвакуированы 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все они переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.

Новость по теме

С завода «Азовсталь» эвакуировали 80 человек

Константин Вноровский
Ситуация в Украине
День защитника Отечества отмечают в Казахстане
07.05.2022
11 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
07.05.2022
Панфилов, Момышулы, Габдуллин – эксклюзивные фотографии героев ВОВ из Архива президента
07.05.2022
Толпа напала на полицейских в Жамбылской области
07.05.2022
Топ-5 прирожденных политиков по знаку зодиака
07.05.2022
Главная Топ LIVE Все