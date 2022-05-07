23:58 07.05.2022
Вице-премьер Украины заявила об эвакуации всех женщин и детей с «Азовстали»
Фото: azovstal.metinvestholding.com
В украинском руководстве сообщили об эвакуации с территории мариупольского завода «Азовсталь» всех женщин, детей и пожилых людей, сообщает Zakon.kz.
Об этом написала в Telegram-канале вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Всех детей, женщин и людей пожилого возраста эвакуировали с «Азовстали». Вице-премьер Украины Ирина Верещук
По словам вице-премьера, «эта часть гуманитарной операции завершена».
Ранее Минобороны России заявило, что за день с территории «Азовстали» были эвакуированы 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все они переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.
С завода «Азовсталь» эвакуировали 80 человек
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