Вице-премьер Украины заявила об эвакуации всех женщин и детей с «Азовстали»

Об этом написала в Telegram-канале вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Всех детей, женщин и людей пожилого возраста эвакуировали с «Азовстали». Вице-премьер Украины Ирина Верещук

По словам вице-премьера, «эта часть гуманитарной операции завершена».

Ранее Минобороны России заявило, что за день с территории «Азовстали» были эвакуированы 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все они переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.