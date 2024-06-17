Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Из-за лесных пожаров в Калифорнии началась эвакуация людей

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 07:25 Фото: X/WIONews
16 июня из-за лесных пожаров в Калифорнии началась эвакуация людей, сообщает Zakon.kz.

Пламя распространилось более чем на пять тыс. га. Локализовать огонь удалось лишь на 2%. По данным СМИ, распространению огня способствует сильный ветер. Его порывы достигают 30 м/с. В результате пожара повреждены два коммерческих объекта.

Чиновники заявили, что расследуют причину пожара, но не сообщили о погибших или раненых. По предварительным данным пока удалось эвакуировать более 1,2 тыс. человек.

В Грузии за день зафиксировали четыре землетрясения.

Читайте также

Пожар
В России кошка устроила пожар
Алматы
В Алматы встретили международных участников сбора "Айбын"
Лос-Анджелес
Байден застыл на сцене в Лос-Анджелесе, на помощь пришел Обама
Алия Абди
США Пожар 2024 год Спасатели Лесные пожары
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
поддержавшие страны
К чему пришли страны на саммите мира по Украине
термометр
Сильная жара, ливень и град ожидается в Казахстане 17 июня
штормовое предупреждение
В Астане и 16 областях на понедельник объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: