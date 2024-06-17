16 июня из-за лесных пожаров в Калифорнии началась эвакуация людей, сообщает Zakon.kz.

Пламя распространилось более чем на пять тыс. га. Локализовать огонь удалось лишь на 2%. По данным СМИ, распространению огня способствует сильный ветер. Его порывы достигают 30 м/с. В результате пожара повреждены два коммерческих объекта.

Чиновники заявили, что расследуют причину пожара, но не сообщили о погибших или раненых. По предварительным данным пока удалось эвакуировать более 1,2 тыс. человек.

В Грузии за день зафиксировали четыре землетрясения.