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09:27 08.05.2022

Силы сопротивления в Афганистане освободили три района в Панджшере

Афганистан Талибан Панджшер Фото: pixabay
Ранее отряды сопротивления провели вооруженную операцию в одном из уездов провинции Баглан. Нападения на талибов были совершены в провинциях Балх и Кундуз, сообщает Zakon.kz.

Отряды афганского Фронта национального сопротивления (ФНС) перешли в наступление в северных провинциях страны, бойцы «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в Казахстане) несут потери, сообщает ТАСС.

О прогрессе в боевых действиях сообщил руководитель отдела внешних связей Али Майсам Назари.

Между тем официальный представитель сформированного талибами временного правительства Забихулла Муджахид отрицал, что военные столкновения происходили в Панджшере или каких-либо других северных регионах.

Он отметил, что тысячи хорошо экипированных талибов находятся Панджшере и Тахаре.

6 мая отряды ФНС провели вооруженную операцию в одном из уездов провинции Баглан, где был убит начальник полицейского департамента Кари Нуреддин. В Кабуле пока не подтвердили эту информацию. Ранее нападения на талибов были совершены в провинциях Балх и Кундуз.

В январе 2022 года в Тегеране состоялась встреча главы сопротивления Ахмада Масуда с главой МИД в правительстве «Талибана» Амиром Ханом Моттаки, за которой последовали неофициальные переговоры между ФНС и делегацией талибов.

Однако они не привели к прогрессу из-за разногласий относительно создания инклюзивного правительства в Афганистане, на чем настаивает ФНС.

Данияр Кунафин
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