Токаев освободил от должности главу сил спецопераций

29 декабря 2023 года распоряжением главы государства Болат Журабаев освобожден от должности командующего силами специальных операций Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.

В январе 2022 году Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании командования Сил специальных операций ВС РК".

В феврале того же года президент подписал указ о назначении Журабаева главой новой структуры.

Новую структуру создали для совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Казахстана.

Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны.

В том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействии незаконным вооруженным формированиям. Министерством обороны определен состав сил и средств, задачи и функции командования.