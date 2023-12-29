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Законодательство РК

Токаев освободил от должности главу сил спецопераций

бывший глава сил спецопераций Фото: пресс-служба Минобороны РК
29 декабря 2023 года распоряжением главы государства Болат Журабаев освобожден от должности командующего силами специальных операций Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.

В январе 2022 году Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании командования Сил специальных операций ВС РК".

В феврале того же года президент подписал указ о назначении Журабаева главой новой структуры.

Новую структуру создали для совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Казахстана.

Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны.

В том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействии незаконным вооруженным формированиям. Министерством обороны определен состав сил и средств, задачи и функции командования.

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