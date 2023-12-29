Токаев освободил от должности главу сил спецопераций
Фото: пресс-служба Минобороны РК
29 декабря 2023 года распоряжением главы государства Болат Журабаев освобожден от должности командующего силами специальных операций Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.
В январе 2022 году Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании командования Сил специальных операций ВС РК".
В феврале того же года президент подписал указ о назначении Журабаева главой новой структуры.
Новую структуру создали для совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Казахстана.
Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны.
В том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействии незаконным вооруженным формированиям. Министерством обороны определен состав сил и средств, задачи и функции командования.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript