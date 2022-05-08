Управляющий «Барыс-Арены» объяснил отмену концерта в Нур-Султане

Гендиректор MTEX management Асхат Мукашев объяснил, что организаторы концерта ТОО «Zhan Alem Group» не предоставили информацию о порядке проведения мероприятия за шесть рабочих дней.

Концерт был отменен из-за невыполнения условий договора самим организатором концерта. У них было достаточно времени согласовать действия. Согласно правилам Министерства внутренних дел и Министерства культуры и спорта, при проведении культурно-массовых мероприятий организатор должен был согласовать процедуры обеспечения общественной безопасности. Поставить в известность полицию, пожарную службу, скорую помощь, так как планировалось присутствие порядка 10 тысяч зрителей. Асхат Мукашев

Он отметил, что управляющая компания 27 и 29 апреля письменно направляла претензии о необходимости устранения замечаний. В связи с невыполнением условий договора, нарушением сроков согласования, отсутствием разрешительных документов, в том числе от ДП Нур-Султана, организатору было направлено уведомление об отмене концерта.

Повторюсь, здесь причина – неисполнение пунктов договора. То есть это чисто гражданско-правовое отношение между организатором и управляющей компанией. Асхат Мукашев

Ранее в столичном акимате сообщали, что информация о проведении 8 мая концерта в здании «Барыс-Арены», распространяемая в соцсетях, не соответствует действительности.