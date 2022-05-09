Салют в честь Дня Победы запустят в Нур-Султане

Как сообщили в столичном акимате, фейерверк запустят с набережной реки Есиль 9 мая в 22:00.

Длительность салюта составит 10-12 минут, а количество выстрелов – не менее 3 тыс. Пресс-служба акимата Нур-Султана

В ведомстве отметили, что для жителей города также организованы различные мероприятия в виде концертов, представлений как офлайн, так и онлайн.

9 мая в студенческом парке организован концерт для ветеранов и всех желающих. Праздничный концерт, где можно послушать полюбившиеся песни, будет проходить до 14:00.

Также состоится онлайн-акция «Победители. Батырларға тағзым», посвященная памяти казахстанских ветеранов ВОВ и Дню Победы.

Кроме того, в дни празднования Дня Победы традиционно проходят церемонии возложения цветов, гирлянд Славы на могилу воинов, умерших от ран, полученных в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с участием ветеранов войны, тружеников тыла, представителей общественных и молодежных организаций, к монументу «Отан ана» и памятникам героям войны – Талгату Бегельдинову, Ракымжану Кошкарбаеву, Бауыржану Момышулы, Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и т.д.

9 мая также можно посетить Театр кукол, где покажут сказку «Солдатский котелок», а музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» 10 мая приглашает присоединиться к лекции ко Дню Победы «Біз Жеңістің ұрпағымыз!».

Столичный цирк в честь праздников подготовил для зрителей специальную цирковую программу.

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Напомним, в этом году отмечают 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городах Казахстана запланирован ряд мероприятий.