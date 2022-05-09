09:59 09.05.2022
Шествие «Батырларға тағзым» прошло в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы прошла акция «Батырларға тағзым», в рамках которой горожане прошли шествием от Центрального парка культуры и отдыха им. Горького до парка им. 28 гвардейцев-панфиловцев по ул. Гоголя для возложения цветов в память погибших героев Великой Отечественной войны, передает Zakon.kz.
После возложения цветов планируется концерт с участием звезд казахстанской эстрады, также будет организован праздничный обед для ветеранов ВОВ и тружеников тыла.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На месте празднования развернуты военные палатки и шатер, выставлены современная казахстанская военная техника и вооружение.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Праздничные мероприятия будут проходить весь день как на площадях у районных акиматов, так и в парках, и даже во дворах жилых домов.
Фото: Zakon.kz
Напомним, в этом году в Казахстане отмечают 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городах страны запланирован ряд мероприятий.
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