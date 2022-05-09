Шествие «Батырларға тағзым» прошло в Алматы

После возложения цветов планируется концерт с участием звезд казахстанской эстрады, также будет организован праздничный обед для ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На месте празднования развернуты военные палатки и шатер, выставлены современная казахстанская военная техника и вооружение.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Праздничные мероприятия будут проходить весь день как на площадях у районных акиматов, так и в парках, и даже во дворах жилых домов.

Фото: Zakon.kz

Новость по теме Опубликована программа мероприятий в Алматы в честь Дня Победы

Напомним, в этом году в Казахстане отмечают 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городах страны запланирован ряд мероприятий.