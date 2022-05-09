Алматинцы возложили цветы к Вечному огню
Центром мероприятий в честь дня памяти жертв Второй мировой войны и чествования ветеранов по традиции стал Парк 28 героев-панфиловцев.
Алматинцы прошли шествием в рамках акции «Батырларға тағзым». Многие несли портреты отцов и дедов, воевавших в 1941-1945 годах. Всем желающим раздавали ленточки Победы.
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Параллельно с шествием от Парка культуры и отдыха до Парка 28-панфиловцев началась церемония возложения цветов.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Когда фашистская Германия напала на СССР, Виктору Жукову было девять лет.
Виктор Жуков. Фото: Zakon.kz
Сначала ящики колотил, за время войны «дослужился» до того, что к 12 годам быками управлял, на которых довозили продовольствие до железной дороги из совхоза. Все в тылу верили в Победу. У меня были четыре сестренки и братик. Все младше меня. Их надо было кормить, давали перловку как помощь. Трудности были, но мы их пережили. Виктор Жуков
После войны Виктор трудился на целине, за что получил немало наград.
Полковник Геннадий Чухонцев потерял на той войне отца.
Геннадий Чухонцев. Фото: Zakon.kz
Мой отец погиб 13 декабря 1941 года под Москвой. Моя мечта и обязанность – слетать на могилу отца и возложить родную землю. Геннадий Чухонцев
Сам Геннадий служил в Центральной Азии летчиком и охранял южные границы СССР, он был удостоен Ордена Красной звезды.
Сауле Бейсенбаевой 80 лет, ее отец Бейсенбай Оналбаев прошел всю войну.
Сауле Бейсенбаева. Фото: Zakon.kz
Я сама работаю в городском совете ветеранов. Уже 15 лет в Комиссии по патриотическому воспитанию молодежи. Каждый год с благодарностью прихожу к Вечному огню. Сауле Бейсенбаева
Ермек Балгабаев с сыном вспоминает ветеранов ВОВ из числа своих родных.
Ермек Балгабаев. Фото: Zakon.kz
Мой отец Арын Балгабаев и дядя Тахтай Балгабаев прошли всю войну. Отец скончался в 1994 году, дядя – в 1975-м. Вернувшись в войны, они создали семьи, воспитали семерых детей. Вечная слава им! Ермек Балгабаев
После акции памяти и возложения цветов состоялся праздничный концерт.
Фото: Zakon.kz
Композиции военных лет исполнил Эстрадно-симфонический оркестр акима Алматы под управлением Заслуженного деятеля РК Александра Белякова.