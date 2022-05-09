Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:51 09.05.2022

Алматинцы возложили цветы к Вечному огню

9 мая Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы проходят мероприятия, посвященные героям борьбы с фашизмом в 1941-1945 годы. Жители мегаполиса чествуют ветеранов ВОВ и вспоминают павших на фронте, передает Zakon.kz.

Центром мероприятий в честь дня памяти жертв Второй мировой войны и чествования ветеранов по традиции стал Парк 28 героев-панфиловцев.

Алматинцы прошли шествием в рамках акции «Батырларға тағзым». Многие несли портреты отцов и дедов, воевавших в 1941-1945 годах. Всем желающим раздавали ленточки Победы.

Новость по теме

Шествие «Батырларға тағзым» прошло в Алматы

Параллельно с шествием от Парка культуры и отдыха до Парка 28-панфиловцев началась церемония возложения цветов.

9 мая Алматы

Фото: Zakon.kz

Цветы к Вечному огню возложили представители госорганов, ветеранских организаций, подразделений силовых органов, общественных объединений, а также участники шествия «Батырларға тағзым».

9 мая Алматы

Фото: Zakon.kz

Почтить память героев борьбы с фашизмом и выразить благодарность ветеранам лично пришли тысячи алматинцев разных поколений.

Когда фашистская Германия напала на СССР, Виктору Жукову было девять лет.

ветеран ВОВ Алматы

Виктор Жуков. Фото: Zakon.kz

Виктор вспоминает, что в то время все, оставшиеся в тылу, работали для того, чтобы помогать фронту.

Сначала ящики колотил, за время войны «дослужился» до того, что к 12 годам быками управлял, на которых довозили продовольствие до железной дороги из совхоза. Все в тылу верили в Победу. У меня были четыре сестренки и братик. Все младше меня. Их надо было кормить, давали перловку как помощь. Трудности были, но мы их пережили. Виктор Жуков

После войны Виктор трудился на целине, за что получил немало наград.

Полковник Геннадий Чухонцев потерял на той войне отца.

9 мая Алматы

Геннадий Чухонцев. Фото: Zakon.kz

Мой отец погиб 13 декабря 1941 года под Москвой. Моя мечта и обязанность – слетать на могилу отца и возложить родную землю. Геннадий Чухонцев

Сам Геннадий служил в Центральной Азии летчиком и охранял южные границы СССР, он был удостоен Ордена Красной звезды.

Сауле Бейсенбаевой 80 лет, ее отец Бейсенбай Оналбаев прошел всю войну.

Дочь ветерана ВОВ

Сауле Бейсенбаева. Фото: Zakon.kz

Вернувшись домой, Бейсенбай получил Орден славы III степени и орден ВОВ за то, что возглавляемый им отряд взял в плен восемь солдат и офицеров противника.

Я сама работаю в городском совете ветеранов. Уже 15 лет в Комиссии по патриотическому воспитанию молодежи. Каждый год с благодарностью прихожу к Вечному огню. Сауле Бейсенбаева

Ермек Балгабаев с сыном вспоминает ветеранов ВОВ из числа своих родных.

Сын ветерана ВОВ Алматы

Ермек Балгабаев. Фото: Zakon.kz

Мой отец Арын Балгабаев и дядя Тахтай Балгабаев прошли всю войну. Отец скончался в 1994 году, дядя – в 1975-м. Вернувшись в войны, они создали семьи, воспитали семерых детей. Вечная слава им! Ермек Балгабаев

После акции памяти и возложения цветов состоялся праздничный концерт.

9 мая Алматы

Фото: Zakon.kz

Композиции военных лет исполнил Эстрадно-симфонический оркестр акима Алматы под управлением Заслуженного деятеля РК Александра Белякова.

Альберт Ахметов
Алматы Казахстан
Троих убили, двоих ранили в перестрелке в Кызылординской области
08.05.2022
Канело заявил, что не проиграл бой с Биволом
08.05.2022
Головкин поздравил Бивола с победой над Канело
08.05.2022
Путин поздравил Токаева с 77-й годовщиной Победы в ВОВ
08.05.2022
Россия передала Казахстану останки погибшего под Ленинградом костанайца
08.05.2022
Главная Топ LIVE Все