Алматинцы возложили цветы к Вечному огню

Центром мероприятий в честь дня памяти жертв Второй мировой войны и чествования ветеранов по традиции стал Парк 28 героев-панфиловцев.

Алматинцы прошли шествием в рамках акции «Батырларға тағзым». Многие несли портреты отцов и дедов, воевавших в 1941-1945 годах. Всем желающим раздавали ленточки Победы.

Новость по теме Шествие «Батырларға тағзым» прошло в Алматы

Параллельно с шествием от Парка культуры и отдыха до Парка 28-панфиловцев началась церемония возложения цветов.

Фото: Zakon.kz

Цветы к Вечному огню возложили представители госорганов, ветеранских организаций, подразделений силовых органов, общественных объединений, а также участники шествия «Батырларға тағзым».

Фото: Zakon.kz

Почтить память героев борьбы с фашизмом и выразить благодарность ветеранам лично пришли тысячи алматинцев разных поколений.

Когда фашистская Германия напала на СССР, Виктору Жукову было девять лет.

Виктор Жуков. Фото: Zakon.kz

Сначала ящики колотил, за время войны «дослужился» до того, что к 12 годам быками управлял, на которых довозили продовольствие до железной дороги из совхоза. Все в тылу верили в Победу. У меня были четыре сестренки и братик. Все младше меня. Их надо было кормить, давали перловку как помощь. Трудности были, но мы их пережили. Виктор Жуков

Виктор вспоминает, что в то время все, оставшиеся в тылу, работали для того, чтобы помогать фронту.

После войны Виктор трудился на целине, за что получил немало наград.

Полковник Геннадий Чухонцев потерял на той войне отца.

Геннадий Чухонцев. Фото: Zakon.kz

Мой отец погиб 13 декабря 1941 года под Москвой. Моя мечта и обязанность – слетать на могилу отца и возложить родную землю. Геннадий Чухонцев

Сам Геннадий служил в Центральной Азии летчиком и охранял южные границы СССР, он был удостоен Ордена Красной звезды.

Сауле Бейсенбаевой 80 лет, ее отец Бейсенбай Оналбаев прошел всю войну.

Сауле Бейсенбаева. Фото: Zakon.kz

Я сама работаю в городском совете ветеранов. Уже 15 лет в Комиссии по патриотическому воспитанию молодежи. Каждый год с благодарностью прихожу к Вечному огню. Сауле Бейсенбаева

Вернувшись домой, Бейсенбай получил Орден славы III степени и орден ВОВ за то, что возглавляемый им отряд взял в плен восемь солдат и офицеров противника.

Ермек Балгабаев с сыном вспоминает ветеранов ВОВ из числа своих родных.

Ермек Балгабаев. Фото: Zakon.kz

Мой отец Арын Балгабаев и дядя Тахтай Балгабаев прошли всю войну. Отец скончался в 1994 году, дядя – в 1975-м. Вернувшись в войны, они создали семьи, воспитали семерых детей. Вечная слава им! Ермек Балгабаев

После акции памяти и возложения цветов состоялся праздничный концерт.

Фото: Zakon.kz

Композиции военных лет исполнил Эстрадно-симфонический оркестр акима Алматы под управлением Заслуженного деятеля РК Александра Белякова.