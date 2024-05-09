В области Абай возложили цветы к Вечному огню

День Победы – знаменательный праздник, который служит напоминанием о бессмертном подвиге и безграничном героизме нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в области Абай День Победы встречают 5 ветеранов, 2164 труженика тыла, сообщает Zakon.kz.

День 79-й годовщины Победы начался с памятных мероприятий у мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Сегодня прошла церемония торжественного возложения Гирлянды Славы и корзины цветов к Вечному огню в Парке Победы.

В мероприятии приняли участие аким области Нурлан Уранхаев, председатель маслихата, ветераны, труженики тыла, военнослужащие, офицеры РГК "Восток", школьники, жители города и др.

Фото: акимат Абайской области

"Сегодня мы вспоминаем о бессмертном подвиге наших дедов и отцов, бабушек и матерей, о лишениях и тяготах, выпавших на долю старшего поколения. Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности ветеранам войны и труженикам тыла, всем тем, кто своим мужеством и героизмом, самоотверженным трудом в тылу приближал долгожданную Победу. Время неуловимо, и с каждым годом все меньше остается среди нас участников тех героических событий. И наш святой долг – сохранить память о Великой Отечественной войне, ее героях, передать эту память будущим поколениям. Чтобы наши дети и внуки знали, какой ценой досталась Победа!" – сказал аким.

Фото: акимат Абайской области

Собравшиеся традиционно почтили память павших героев минутой молчания. Вспомнили о тех, кто не вернулся с полей сражения, кто отдал свою жизнь за Родину. Сотни тысяч земляков отправились на фронт, чтобы защитить свою Родину. И среди них были герои, удостоенные высших наград, в числе которых 52 человека, получивших звание Героя Советского Союза, а 12 стали полными Кавалерами орденов Славы.

Фото: акимат Абайской области

Фото: акимат Абайской области

Глава области также напомнил, что два наших земляка были удостоены самой высокой награды – звания "Халық қаһарманы". Это Толеугали Абдибеков, уроженец Жарминского района, а также Абдыгали Каймолдин.

Мероприятие продолжилось концертной программой, представленной городским Домом культуры, и театральными постановками. Гостей также угощали солдатской кашей в полевой кухне, устроенной в сквере.