Президент Шри-Ланки призвал своих граждан остановить насилие в стране

Я призываю людей оставаться спокойными, остановить насилие и акты возмездия против граждан, независимо от политической принадлежности. Будут предприняты все усилия для восстановления политической стабильности через консенсус в рамках конституционного мандата и через решение экономического кризиса, – цитирует ТАСС Раджапакса.

Из-за недовольства населения экономическим кризисом в Шри-Ланке в начале апреля начались беспорядки, был введен комендантский час. Власти вывели на улицы городов тысячи военнослужащих и полицейских. За минувшие сутки в результате столкновений погибли не менее пяти человек, более 200 пострадали.

Протестующие ранее подожгли резиденцию ушедшего в отставку премьер-министра Махинды Раджапаксы, а также дома нескольких депутатов парламента и министров.

Как отмечается, кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. Ланкийские власти были вынуждены ввести строгую экономию ресурсов и сократить импорт.

Такое положение привело к росту инфляции, уровень которой в марте составил 25%. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который достиг 51 млрд долларов.