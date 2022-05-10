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Законодательство РК
22:57 10.05.2022

Какие документы подписали главы Казахстана и Турции

Турция Фото: akorda.kz
По итогам переговоров президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали Cовместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве, передает Zakon.kz.

Кроме того, членами официальных делегаций в присутствии глав государств были подписаны следующие документы:

  • Протокол о сотрудничестве между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Управлением государственных архивов при президенте Турецкой Республики;

  • Меморандум о сотрудничестве в области средств массовой информации между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Управлением коммуникаций при Аппарате президента Турецкой Республики;

  • Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов;

  • Техническое задание к Соглашению о торговле услугами между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой;

  • Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля;

  • Меморандум о сотрудничестве в области лесного хозяйства между Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Главным управлением лесного хозяйства Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики;

  • Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений;

  • Меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством индустрии и технологий Турецкой Республики;

  • Протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военной разведки;

  • Протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военных архивов, военной истории, музееведения и военных публикаций;

  • Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области образования;

  • Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области кинематографии;

  • Меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Турецкой Республики в области молодежной политики;

  • Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики.

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