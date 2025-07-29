Токаев и Эрдоган подписали ряд документов

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали ряд документов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, они подписали Совместную декларацию между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой по итогам пятого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также решение пятого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой

В рамках официального визита главы государства в Анкару были подписаны 18 межправительственных и межведомственных документов.

Ранее Акорда показала торжественную встречу Токаева в президентском дворце Анкары. Затем Токаев и Эрдоган обсудили вопросы расширения взаимной торговли.