Токаев и Эрдоган подписали ряд документов
Фото: Акорда
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали ряд документов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, они подписали Совместную декларацию между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой по итогам пятого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также решение пятого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой
В рамках официального визита главы государства в Анкару были подписаны 18 межправительственных и межведомственных документов.
Ранее Акорда показала торжественную встречу Токаева в президентском дворце Анкары. Затем Токаев и Эрдоган обсудили вопросы расширения взаимной торговли.
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