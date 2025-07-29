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Политика

Токаев и Эрдоган подписали ряд документов

подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 21:44 Фото: Акорда
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали ряд документов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, они подписали Совместную декларацию между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой по итогам пятого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также решение пятого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой

В рамках официального визита главы государства в Анкару были подписаны 18 межправительственных и межведомственных документов.

Ранее Акорда показала торжественную встречу Токаева в президентском дворце Анкары. Затем Токаев и Эрдоган обсудили вопросы расширения взаимной торговли.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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