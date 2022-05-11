Билл Гейтс заболел коронавирусом

Основатель Microsoft Билл Гейтс заболел COVID-19, сообщают «Известия».

Я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю легкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровею. Билл Гейтс

Гейтс добавил, что ранее прошел полный курс вакцинации, в том числе получил третью дозу вакцины.

Благотворительный фонд Gates Foundation продолжает работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Билл Гейтс отметил, что он и его партнеры намерены сделать все возможное, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию в мире, а также не допустить возникновения новой пандемии.