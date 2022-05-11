Более 250 результатов пробного ЕНТ аннулированы в Казахстане

Так, девять человек открыто сфотографировали вопросы тестирования и распространили их в telegram-каналах. Об этом на своей странице в Instagram написал директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

В течение двух месяцев мы полностью изучили данный вопрос и провели служебное расследование. Возникает много вопросов. Например, как распространились тестовые задания, почему камеры ничего не засняли, куда смотрели наблюдатели. Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев

В результате проверки были аннулированы результаты девяти тестируемых, освобождены от занимаемых должностей три сотрудника. Дело передано в компетентные органы.

При выявлении у абитуриента запрещенных предметов во время запуска или во время тестирования первой попытки тестируемый не допускается на сдачу второй попытки. А если случится так при второй попытке, то результаты первой попытки аннулируются. То есть тестируемый лишается права участия в конкурсе госгрантов. Руслан Емелбаев

Перед основным ЕНТ свою работу активизируют мошенники, которые якобы могут помочь сдать тестирование. Руслан Емелбаев рекомендует не верить им. Он призвал абитуриентов не повторять действия нарушителей.