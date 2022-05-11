09:54 11.05.2022
Более 250 результатов пробного ЕНТ аннулированы в Казахстане
Фото: МОН РК
Школьники идут на разные уловки для легкой сдачи Единого национального тестирования (ЕНТ). За нарушение правил во время мартовского ЕНТ из аудиторий были удалены 259 человек. Их результаты аннулированы, передает Zakon.kz.
Так, девять человек открыто сфотографировали вопросы тестирования и распространили их в telegram-каналах. Об этом на своей странице в Instagram написал директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.
В течение двух месяцев мы полностью изучили данный вопрос и провели служебное расследование. Возникает много вопросов. Например, как распространились тестовые задания, почему камеры ничего не засняли, куда смотрели наблюдатели. Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев
В результате проверки были аннулированы результаты девяти тестируемых, освобождены от занимаемых должностей три сотрудника. Дело передано в компетентные органы.
При выявлении у абитуриента запрещенных предметов во время запуска или во время тестирования первой попытки тестируемый не допускается на сдачу второй попытки. А если случится так при второй попытке, то результаты первой попытки аннулируются. То есть тестируемый лишается права участия в конкурсе госгрантов. Руслан Емелбаев
Перед основным ЕНТ свою работу активизируют мошенники, которые якобы могут помочь сдать тестирование. Руслан Емелбаев рекомендует не верить им. Он призвал абитуриентов не повторять действия нарушителей.
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