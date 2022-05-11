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10:44 11.05.2022

Полное лунное затмение произойдет 16 мая

лунное затмение, астрономическое явление Фото: pexels
Жители некоторых частей мира смогут увидеть полное лунное затмение в понедельник, 16 мая. Это явление считается редким событием в астрономическом календаре, так как ежегодно происходит всего лишь два-три затмения Луны, передает Zakon.kz.

Лунное затмение происходит в тот момент, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, отбрасывая на последнюю свою тень. Когда Луна полностью оказывается под тенью, это полное затмение, а когда перекрывается лишь часть естественного спутника — это частичное затмение, пишет hi-news.ru.

Полное лунное затмение наступит в 10:13 по времени Нур-Султана. Увидеть это астрономическое явление удастся жителям всего американского континента, а те, кто находится на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и Новой Зеландии, смогут наблюдать только полутеневое затмение.

Переживать особо впечатлительным и суеверным людям не за что. Такое астрономическое явление не оказывает негативного влияния на человека.

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