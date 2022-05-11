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Законодательство РК
12:14 11.05.2022

Смертельная перестрелка в Кызылорде: изъяты оружие, боеприпасы, наркотики и семь авто

Кызылорда, перестрелка, подозреваемые, задержание Фото: polisia.kz
Трое погибли, двое были ранены в результате перестрелки в Кызылорде. В полиции сообщили, что по данному факту задержаны шесть подозреваемых, четверо находятся в розыске, передает Zakon.kz.

По данным информационного медиа-портала МВД РК, во время осмотра места происшествия и места проживания подозреваемых в качестве вещественных доказательств изъяты пять единиц оружия, несколько боеприпасов, наркотики и семь автомобилей. Назначены соответствующие экспертизы.

Как заверил заместитель начальника Департамента полиции Кызылординской области Байжан Байгелди, установлены личности всех участников и обеспечена безопасность пострадавшей стороны.

По фактам указанных уголовных правонарушений зарегистрировано восемь уголовных дел: два дела – об убийстве, два – о хулиганстве, три – о незаконном обороте оружия и одно – о незаконном обороте наркотиков. В настоящее время обстоятельства уголовного дела исследуются всесторонне, полно и объективно.Байжан Байгелди

Напомним, вечером 7 мая в Кызылорде возле продуктового магазина произошла перестрелка, в результате которой погибли трое мужчин 1996 и 1993 годов рождения, а также были ранены двое мужчин 1975 и 1999 годов рождения.

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