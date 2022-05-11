Премия 10% по тенговым депозитам: обращаться в банки не нужно

Людям обращаться самим не нужно. Программа разрабатывается Национальным банком совместно с правительством Казахстана. То есть никаких обращений не нужно будет, компенсация автоматически будет начисляться. Мадина Абылкасымова

Напомним, в феврале 2022 года для обеспечения стабильности финансового рынка и поддержания привлекательности тенговых депозитов Национальный банк Казахстана совместно с правительством объявили о программе защиты тенговых вкладов, предусматривающую начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета.

К участию в программе допускаются вклады физических лиц в тенге, открытые в одном или нескольких банках второго уровня – участниках системы гарантирования вкладов – и АО «Отбасы банк» по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года.