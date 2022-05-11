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Законодательство РК
13:28 11.05.2022

Может ли измениться базовая ставка к концу 2022 года в Казахстане

тенге, тиыны Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова отметила, что повышение базовой ставки в феврале до 13,5% было необходимостью, передает корреспондент Zakon.kz.
Рост базовой ставки сказывается на росте процентных ставок, и мы наблюдаем незначительное увеличение процентных ставок для бизнеса и физлиц. Но на фоне высокой инфляции, которая сейчас складывается и прогнозируется Нацбанком, мы считаем, что этот метод будет способствовать снижению инфляционных процессов в экономике. И со своей стороны правительство и Агентство принимают меры по сохранению поддержки мер доступного кредитования для МСБ.Мадина Абылкасымова

Глава агентства подчеркнула, что дальнейшее решение по базовой ставке должно приниматься с учетом прогноза инфляции. Отметим, в марте глава Нацбанка сказал, что риск формирования инфляции выше целевого коридора в 2022-2023 годах существенно повысился.

За последний месяц мы видели, наверное, самый высокий рост инфляции за последнее десятилетие. В настоящее время я считаю, что данные меры достаточно объективны и необходимы. Дальнейшее решение по базовой ставке должно приниматься с учетом прогноза инфляции. По году я ожидаю, что инфляция будет в том коридоре, как Нацбанк прогнозирует, то есть она будет выше того целевого уровня, который закладывался в начале года. Мадина Абылкасымова 

Напомним, 24 февраля Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 13,5%.

Тамила Языкова
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