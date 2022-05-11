Может ли измениться базовая ставка к концу 2022 года в Казахстане

Рост базовой ставки сказывается на росте процентных ставок, и мы наблюдаем незначительное увеличение процентных ставок для бизнеса и физлиц. Но на фоне высокой инфляции, которая сейчас складывается и прогнозируется Нацбанком, мы считаем, что этот метод будет способствовать снижению инфляционных процессов в экономике. И со своей стороны правительство и Агентство принимают меры по сохранению поддержки мер доступного кредитования для МСБ. Мадина Абылкасымова

Глава агентства подчеркнула, что дальнейшее решение по базовой ставке должно приниматься с учетом прогноза инфляции. Отметим, в марте глава Нацбанка сказал, что риск формирования инфляции выше целевого коридора в 2022-2023 годах существенно повысился.

За последний месяц мы видели, наверное, самый высокий рост инфляции за последнее десятилетие. В настоящее время я считаю, что данные меры достаточно объективны и необходимы. Дальнейшее решение по базовой ставке должно приниматься с учетом прогноза инфляции. По году я ожидаю, что инфляция будет в том коридоре, как Нацбанк прогнозирует, то есть она будет выше того целевого уровня, который закладывался в начале года. Мадина Абылкасымова

Напомним, 24 февраля Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 13,5%.