Запретить онлайн-кредитование в Казахстане просят депутаты

Низкий уровень доходов основной части населения вынуждает брать онлайн-займы на текущие нужды, такие как оплата аренды жилья, учебы для детей, ежемесячного кредита в банке, продукты питания и прочее. Такие легкие способы получения беззалоговых займов, когда деньги выдаются быстро и без учета уровня дохода заемщика, но при этом риски закладываются в высокую процентную ставку, способствуют массовой закредитованности населения. Депутат Мажилиса Дания Еспаева

По ее словам, высокие проценты являются основной причиной попадания населения в долговую яму, в результате чего многие могут лишиться своего имущества, в том числе и единственного жилья.

Доля проблемных займов в микрофинансовых организациях (МФО) ежегодно растет. Так, по состоянию на март 2022 года из 1 212 тыс. заемщиков 435 тыс. являются проблемными займами. Это только те, которые отражены на балансе МФО. Кроме того, просроченные займы 479 тыс. заемщиков, или более половины, проданы коллекторским компаниям. Таким образом, общее количество проблемных займов в портфеле микрофинансовых организаций составляет 914 тыс., или более половины. Дания Еспаева

Депутат добавила, что коварство онлайн-кредитования в его кажущейся легкости, загоняет людей в безнадежную кабалу. Эта ситуация и вызывала необходимость принятия закона «О банкротстве физических лиц».

Мы, депутаты фракции «Ак жол», предлагаем запретить онлайн-кредитование как важный фактор неадекватной закредитованности населения и мошенничества в этой сфере. Дания Еспаева

Отметим, 11 мая депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли в работу законопроект о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан. Комитет по финансам и бюджету рассмотрит этот законопроект и подготовит по нему заключение до 26 апреля 2023 года.