Могут ли запретить онлайн-кредиты в Казахстане

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов 15 ноября 2024 года прокомментировал предложение депутатов запретить в Казахстане выдачу онлайн-кредитов, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, рассматривает ли АРРФР полный запрет оналайн-кредитования.

"Я знаю, что такие депутатские инициативы идут относительно введения запрета на онлайн-кредитование, выдачу онлайн-кредитов. Я думаю, что этот вопрос надо очень тщательно взвешивать, прорабатывать, потому что мы сейчас живем в эпоху цифровизации. Все финансовые институты полностью свои продукты переводят в цифровый формат. И полная отмена онлайн-кредитов приведет в дальнейшем, наверное, к приостановлению развития новых финансовых продуктов", – сказал в ответ Кизатов.

В то же время, по его словам, АРРФР поддерживает инициативу другой группы депутатов, которые говорят, что для минимизации рисков мошенничества при онлайн-кредитовании нужно ввести "период охлаждения".

"Мы считаем, что эта норма является наиболее эффективной. Эти поправки направлены на снижение мошеннических схем, считаем, что эти инициативы депутатов значительно снизят возможность путем обмана завладевать средствами казахстанцев. Я думаю, что ведение "периода охлаждения" не приведет к повышению коррупционных составляющих при выдаче кредитов и к дальнейшему росту стоимости кредитов", – заверил спикер.

2 октября 2024 года депутат Мажилиса Парламента Магеррам Магеррамов предложил установить запрет на электронные кредиты.