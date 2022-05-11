Иммунолог объяснил жесткие локдауны в Китае

Несмотря на то, что большая часть населения Китая иммунизирована, риски заразиться остаются высокими, считает Николай Крючков. Он связывает это с типом используемых вакцин, похожих по своему действию на российский «КовиВак», пишет Lenta.ru.

Основную долю населения иммунизировали именно таким типом вакцин. Они наиболее слабые, обеспечивающие худшую защиту. Так что обеспокоенность Китая связана еще и с этим. Жесткие локдауны и политика нулевой терпимости к коронавирусу кажутся здесь наиболее логичными. Иммунолог Николай Крючков

Специалист заметил, что социальная напряженность в стране сегодня крайне высока, существенную роль играет и экономическое состояние общества.

Даже такая жесткость лучше наплевательского отношения и имитации в борьбе с инфекцией. Да, все это плохо, неприятно, есть большие перегибы, но данный подход уже срабатывал. Потому что иначе, даже при невысокой летальности вируса и небольших рисках госпитализации, общие потери будут огромными. Николай Крючков

Напомним, с 28 марта из-за вспышки COVID-19 в Шанхае действует локдаун. В рамках политики «нулевой терпимости» к коронавирусу в городе были закрыты все организации и магазины, за исключением жизненно важных.