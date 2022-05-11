15:58 11.05.2022
Венеция в Алматы: сколько человек задействованы в ликвидации подтоплений
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В акимате Алматы предоставили оперативную сводку по работе коммунальных служб, которые задействованы в ликвидации подтоплений в связи с сильным ливнем, передает Zakon.kz.
По данным ведомства, сильные осадки в Алматы начались с 14:40.
В целях предупреждения и ликвидации подтоплений организовано дежурство подрядных организаций. Для производства работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы мобильные бригады общей численностью 609 человек, 252 единицы спецтехники и 24 мотопомпы. Заготовлено 2050 мешков с песком.Пресс-служба акимата Алматы
По прогнозу РГП «Казгидромет», ночью также временами ожидается сильный дождь, выпадение осадков прогнозируется с перерывами в течении трех ближайших суток.
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