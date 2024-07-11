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Аномальные осадки и отключение насосов ТЦ "Есентай": о причинах и ликвидации подтоплений в результате осадков

В акимате объяснили причины, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 09:15 Фото: Zakon.kz
О причинах подтоплений в Алматы и ликвидации последствий осадков рассказали в акимате города, передает Zakon.kz.

На Каменском плато в Алматы 10 июля в течение получаса выпало аномальное количество осадков, что значительно превысило среднемесячную норму и вызвало подтопление подземных автомобильных тоннелей у торгового центра "Есентай молл".

С 18:30 дождевая вода по проспекту аль-Фараби (угол улицы Ж. Ушкемпирова), не вместившись в арычную сеть, вышла на проезжую часть. С 19:00 с проезжей части проспекта вода вылилась на восточные и западные развороты транспортной развязки. А также в подземный пешеходный переход напротив ТРЦ "Есентай".

Алматинская полиция ограничила движение транспорта на разворотах.

"В связи с поступлением аномального количества дождевой воды автоматы насосной станции транспортной развязки отключились. Отметим, что насосная станция находится на балансе ТРЦ "Есентай", и она была подключена вручную". Пресс-служба акимата города Алматы

В настоящее время насосы работают в штатном рабочем режиме, производится откачка воды из тоннелей. К работам подключена водооткачивающая спецтехника и мотопомпы коммунальных служб города и службы спасения.

"С начала выпадения дождя организовано дежурство 42 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предупреждения и ликвидации подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ". Пресс-служба акимата города Алматы

По прогнозу РГП "Казгидромет", завтра днем температура поднимется до +29+31° и ожидаются кратковременные дожди.

О причинах и ликвидации подтоплений в результате осадков в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 09:15

Фото: акимат города Алматы

Мощный ливень прошел в Алматы 10 июля. В акимате сообщили, что затоплен подземный переход около ТРЦ "Есентай-Молл".

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