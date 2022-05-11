В Европе отменят обязательное ношение масок во время авиаперелетов

В обновленной информации о мерах безопасности для здоровья туристов во время авиаперелетов говорится, что планируется отмена рекомендаций об обязательном ношении медицинских масок в аэропортах, а также на борту самолетов.

При этом подчеркивается, что маска для путешественников по-прежнему является одним из лучших средств защиты от передачи COVID-19.

Со следующей недели медицинские маски для лица больше не будут обязательными при авиаперелетах во всех случаях, что в целом соответствует меняющимся требованиям национальных властей по всей Европе к общественному транспорту. Исполнительный директор EASA Патрик Кай

По его мнению, на принятие такого решения повлиял уровень вакцинации, естественный приобретенный иммунитет и снятие ограничений в нескольких европейских странах, которые позволяют отменить обязательный масочный режим, действующий в Старом Свете с 2020 года.

В свою очередь директор ECDC Андреа Аммон отметила, что, несмотря на это, «важно помнить о том, что физическое дистанцирование и тщательная гигиена рук являются одним из лучших методов снижения передачи коронавирусной инфекции».