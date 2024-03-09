В Европе обеспокоены ростом венерических заболеваний

В странах Европы наблюдается рост заболеваний, передающихся половым путем, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликовавший свой ежегодный отчет о распространении заболеваний на территории ЕС, сообщает Zakon.kz.

"Результаты показывают тревожный всплеск случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза", – пишет ECDC.

В отчете отмечается, что в 2022 году число подтвержденных случаев венерических заболеваний в Европе значительно выросло по сравнению с предыдущим годом. Так, число случаев гонореи выросло на 48%, сифилиса – на 34%, хламидиоза – на 16%.

Кроме того, в центре обратили внимание на значительный рост случаев венерической лимфогранулемы и врожденного сифилиса.

Эти тренды, по мнению ECDC, указывают на необходимость срочных действий для предотвращения распространения ЗППП на территории Европы и снижения их влияния на общественное здравоохранение.

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