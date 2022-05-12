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09:22 12.05.2022

Двое мужчин пострадали в перестрелке в Алматы – подробности

пистолет, разборки, пострадавшие Фото: pixabay
В Алматы произошел конфликт со стрельбой. Мужчины пытались обложить данью местного предпринимателя, передает Zakon.kz.

Как сообщает КТК, арендатор магазина рассказал, что к нему пришли рэкетиры и потребовали денег.

Пришли, спросили, кто сейчас новый хозяин. Я сказал, что я сейчас новый хозяин. На что они ответили: нам предыдущий хозяин платил дань. Будешь ли ты платить нам дань? Я ответил: нет, не буду. Они сказали, здесь такой район, нам нужно. Мы здесь криминальные авторитеты. Арендатор магазина Андрей Рожков

После разговора мужчина позвонил другу. Его друг приехал на разборки с приятелем. О чем они говорили с «криминальными авторитетами», арендатор магазина не знает. Диалога не получилось. Вымогатели достали травматический пистолет и стали стрелять в упор.

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Один из защитников получил пулю в нижнюю челюсть. Мужчина перенес операцию. Сейчас он в сознании, но не может говорить. Второму пробили лобную кость. Он в тяжелом состоянии в больнице.

Был вдавленный перелом лобной кости с поврежденной твердой мозговой оболочкой, взяли экстренно на операцию. Послеоперационное состояние стабилизировалось. Больной в реанимации, пробужден. И в связи со стабилизацией переведен в нейрохирургическое отделение. Состояние стабильно тяжелое, жизни ничего не угрожает. Завотделением нейрохирургии Центральной городской клинической больницы Алматы Марат Алматов

Одного из нападавших уже задержали. Сейчас он находится в изоляторе.

Анастасия Стативкина
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