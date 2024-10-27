Мужчину ранили ножом во время конфликта на улице в Алматы

В Алматы 27 октября между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился поножовщиной, сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространяются кадры с места происшествия. Авторы пишут, что инцидент произошел на улице Дунаевского в районе Алмагуль, около дома 22/2. По информации очевидцев, пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Свидетели инцидента сообщили, что видели, как предполагаемый нападавший скрылся с места происшествия.

Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.

"По факту нанесения телесных повреждений Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, между незнакомыми мужчинами произошел конфликт, – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 43-летний сотрудник полиции получил ножевое ранение в Уральске.