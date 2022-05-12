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Законодательство РК
11:36 12.05.2022

Почти 15 млрд тенге задолжали казахстанцы за комуслуги

счета Фото: pixabay
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев назвал регионы, жители которых больше всего задолжали за коммунальные услуги, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодня дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет 14,8 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом отмечается уменьшение на 214 млн тенге.Марат Карабаев

Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в:

  • Нур-Султане – 3,2 млрд тенге;

  • Алматы – 2,4 млрд тенге;

  • Шымкенте – 2,1 млрд тенге.

При этом вице-министр отметил, что акиматами проводятся системные меры с должниками по погашению и снижению дебиторской задолженности.

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