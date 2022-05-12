Почти 15 млрд тенге задолжали казахстанцы за комуслуги

На сегодня дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет 14,8 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом отмечается уменьшение на 214 млн тенге. Марат Карабаев

Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в:

Нур-Султане – 3,2 млрд тенге;

Алматы – 2,4 млрд тенге;

Шымкенте – 2,1 млрд тенге.

При этом вице-министр отметил, что акиматами проводятся системные меры с должниками по погашению и снижению дебиторской задолженности.