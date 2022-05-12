Стоимость золота снижается на фоне растущего доллара

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 8:10 мск (11:10 по времени Нур-Султана) цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 3,06 доллара, или на 0,15%, составив 1850,55 доллара за тройскую унцию, пишет Прайм.

Кроме того, июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,92% — до 21,337 доллара за унцию.

Динамика драгоценного металла обратно пропорциональна динамике американской валюты. Так, в случае укрепления доллара золото становится менее выгодным активом, в результате его стоимость падает. На данный момент индекс доллара (курс к корзине валют шести стран – торговых партнеров США) увеличивается на 0,17%, до 104,03 пункта, что делает драгметалл менее привлекательным для покупки, – уточняется в сообщении.

Стоит отметить, что цена драгметалла с начала месяца опустилась на 3,2% в связи с ожиданиями ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой и ростом курса доллара. Таким образом, золото утратило свою ценовую отметку в 1900 долларов за тройскую унцию, которую оно достигало на геополитическом напряжении.

По состоянию на 17:00 11 мая средневзвешенный курс доллара в Казахстане составил 442,44 тенге, поднявшись после праздников на 6,86 тенге.