Названы самые высокооплачиваемые спортсмены 2022 года

Список самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году возглавил американский баскетболист Леброн Джеймс. Заработная плата форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» составляет 126,9 млн долларов, из которых 90 млн это доходы от рекламных контрактов.

В топ-100 богатых спортсменов вошли 36 баскетболистов НБА, 25 игроков НФЛ, 13 футболистов, 12 бейсболистов и представители других видов спорта.

Рейтинг первой десятки:

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») – 126,9 млн долларов.

2. Лионель Месси («ПСЖ») – 122 млн (72+50) (зарплата + реклама);

3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – 115 млн (60+55);

Фото: Instagram/cristiano

4. Неймар («ПСЖ») – 103 млн (65+38);

5. Сауль Канело Альварес – 89 млн (84+5);

6. Стефен Карри («Голден Стэйт») – 86,2 млн (41,2+45);

7. Кевин Дюрэнт («Бруклин») – 85,9 млн (37,9+48);

8. Роджер Федерер – 85,7 млн (724 тысячи + 85 млн);

Фото: Instagram/rogerfederer

9. Джеймс Харден («Филадельфия») – 76 млн (40+36);

10. Тайгер Вудс – 73,5 млн (8,5+65).

В данном рейтинге всего лишь две женщины, теннисистки Наоми Осака (20 место) и Серена Уильямс (53 место). Японка Осака второй год подряд стала самой высокооплачиваемой спортсменкой с 53,2 миллионами долларов в общем зачете.

С полным список всех 100 высокооплачиваемых спортсменов мира можно ознакомиться здесь.

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