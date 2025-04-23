Федерер опередил Надаля и Джоковича в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
Топ-50 возглавил легенда НБА, шестикратный чемпион ассоциации Майкл Джордан ($ 4,15 млрд). В список вошли пять теннисистов – "Большая тройка", Серена Уильямс и Андре Агасси.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
1. Майкл Джордан (баскетбол) – $4,15 млрд.
2. Тайгер Вудс (гольф) – $2,79 млрд.
3. Криштиану Роналду (футбол) – $2,23 млрд.
4. Леброн Джеймс (баскетбол) – $1,88 млрд.
5. Лионель Месси (футбол) – $1,85 млрд.
6. Арнольд Палмер (гольф) – $1,82 млрд.
7. Джек Никлаус (гольф) – $1,75 млрд.
8. Дэвид Бекхэм (футбол) – $1,61 млрд.
9. Роджер Федерер (теннис) – $1,59 млрд.
10. Флойд Мейвезер (бокс) – $1,52 млрд.
...
26. Рафаэль Надаль (Испания) – $735 млн.
33. Новак Джокович (Сербия) – $690 млн.
40. Серена Уильямс (США) – $660 млн.
44. Андре Агасси (США) – $635 млн.
Нельзя не отметить, что Серена Уильямс стала единственной женщиной, вошедшей в рейтинг Sportico.
Ранее Новак Джокович побывал на домашнем стадионе мадридского "Реала".