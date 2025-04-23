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Все о теннисе

Федерер опередил Надаля и Джоковича в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Федерер опередил Надаля и Джоковича в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 15:39 Фото: АТР
Авторитетный североамериканский портал Sportico обновил рейтинг 50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, издание представило данные с учетом инфляции, сообщает Zakon.kz.

Топ-50 возглавил легенда НБА, шестикратный чемпион ассоциации Майкл Джордан ($ 4,15 млрд). В список вошли пять теннисистов – "Большая тройка", Серена Уильямс и Андре Агасси.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

1. Майкл Джордан (баскетбол) – $4,15 млрд.

2. Тайгер Вудс (гольф) – $2,79 млрд.

3. Криштиану Роналду (футбол) – $2,23 млрд.

4. Леброн Джеймс (баскетбол) – $1,88 млрд.

5. Лионель Месси (футбол) – $1,85 млрд.

6. Арнольд Палмер (гольф) – $1,82 млрд.

7. Джек Никлаус (гольф) – $1,75 млрд.

8. Дэвид Бекхэм (футбол) – $1,61 млрд.

9. Роджер Федерер (теннис) – $1,59 млрд.

10. Флойд Мейвезер (бокс) – $1,52 млрд.

...

26. Рафаэль Надаль (Испания) – $735 млн.

33. Новак Джокович (Сербия) – $690 млн.

40. Серена Уильямс (США) – $660 млн.

44. Андре Агасси (США) – $635 млн.

Нельзя не отметить, что Серена Уильямс стала единственной женщиной, вошедшей в рейтинг Sportico.

Ранее Новак Джокович побывал на домашнем стадионе мадридского "Реала".

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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