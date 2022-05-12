Глава Нацбанка о базовой ставке: Адекватная и соответствует ситуации

По его словам, повышение базовой ставки необходимо для замедления и дальнейшего разворота тенденции роста инфляции.

При этом текущее решение по уровню базовой ставки сбалансированное и принимается с учетом влияния на экономическую активность. Мы видим, что оно не несет серьезной угрозы для кредитования и темпов экономического роста, но крайне необходимо для контроля инфляции. Установленный уровень базовой ставки на текущий момент является абсолютно адекватным и полностью соответствует складывающейся ситуации. Галымжан Пирматов

Глава Нацбанка добавил, что мягкая денежно-кредитная политика может привести к сомнительным быстрым выгодам, но в долгосрочной перспективе приведет к необратимым последствиям.

Повышая ставку, мы повышаем привлекательность тенговых активов. Это поддержит перебалансировку поведения населения с потребительского на сберегательное. Вместе с тем сохраняется пространство для дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий с учетом траектории инфляционных ожиданий, обновленных прогнозов по инфляции, совокупному спросу и импорту, а также с учетом риска реализации возможных дополнительных инфляционных шоков. Галымжан Пирматов

Он добавил, что следующее решение по базовой ставке будет объявлено 6 июня в 15:00 по времени Нур-Султана с учетом результатов очередного прогнозного раунда.

Напомним, 24 февраля Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 13,5%.