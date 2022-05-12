12:11 12.05.2022
Арест Кариму Масимову продлили на месяц
Фото: gov.kz
Экс-председателю Комитета национальной безопасности Казахстана Кариму Масимову на месяц продлили арест, передает Zakon.kz.
Как уточнили в КНБ РК, сроки содержания под стражей Карима Масимова и Ануара Садыкулова продлены до 6 июня, а Даулета Ергожина — до 13 июня.
Следственно-оперативной группой КНБ продолжается расследование уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных ст. 175 ч. 1, ст. 179 ч. 3, ст. 218 ч. 3 п. 3, ст. 362 ч. 4 п. 3, ст. 366 ч. 4 УК РК.Пресс-служба КНБ РК
Напомним, 6 января КНБ Казахстана начал досудебное расследование по факту государственной измены (ст. 175 ч. 1 УК РК) – были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.
В конце апреля стало известно, что Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова – двоюродного брата бывшего председателя КНБ РК.