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Законодательство РК
12:11 12.05.2022

Арест Кариму Масимову продлили на месяц

РК, КНБ, экс-глава, Карим Масимов, арест, продление Фото: gov.kz
Экс-председателю Комитета национальной безопасности Казахстана Кариму Масимову на месяц продлили арест, передает Zakon.kz.

Как уточнили в КНБ РК, сроки содержания под стражей Карима Масимова и Ануара Садыкулова продлены до 6 июня, а Даулета Ергожина — до 13 июня.

Следственно-оперативной группой КНБ продолжается расследование уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных ст. 175 ч. 1, ст. 179 ч. 3, ст. 218 ч. 3 п. 3, ст. 362 ч. 4 п. 3, ст. 366 ч. 4 УК РК.Пресс-служба КНБ РК

Напомним, 6 января КНБ Казахстана начал досудебное расследование по факту государственной измены (ст. 175 ч. 1 УК РК) – были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.

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В конце апреля стало известно, что Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова – двоюродного брата бывшего председателя КНБ РК.

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