Арест Кариму Масимову продлили на месяц

Как уточнили в КНБ РК, сроки содержания под стражей Карима Масимова и Ануара Садыкулова продлены до 6 июня, а Даулета Ергожина — до 13 июня.

Напомним, 6 января КНБ Казахстана начал досудебное расследование по факту государственной измены (ст. 175 ч. 1 УК РК) – были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.

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В конце апреля стало известно, что Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова – двоюродного брата бывшего председателя КНБ РК.