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14:36 12.05.2022

Последствия сильного наводнения оценили в Алматы

Алматы Фото: Zakon.kz
11 мая за полтора часа в Алматы выпала месячная норма осадков. Арычная система не справилась с большим объемом воды. Корреспондент Zakon.kz побывал на месте подтоплений и узнал, когда дожди перестанут быть проблемой для мегаполиса.  

По данным акимата Алматы, за полтора часа выпало около 33,8 мм осадков при месячной норме на первую декаду мая 35 мм. Улицы города быстро превратились в реки.

Алматы

Фото: Zakon.kz

В этот раз поплыли дороги и тротуары не только в северной (нижней) части города, но и на возвышенностях (юг, предгорья).

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Тропический ливень

Фото: Zakon.kz

Это был форс-мажор. Около 32 мм осадков в течение нескольких часов – это очень много для города. В результате обильных осадков вся дождевая вода из горной части города и речек вылилась на проспект Аль-Фараби с улиц Сейфулина, Жамакаева, Ремизовка, а также из двух речек. Вся вода скопилась на проспекте Аль-Фараби, была затоплена арычная сеть и проезжая часть дорог, из-за больших осадков произошло подтопление подземного пешеходного перехода и двух автомобильных разворотов. Замакима Бостандыкского района Алматы Ринат Сейдраманов

Наводнение

Фото: Zakon.kz

На автомобильных разворотах и в подземном пешеходном переходе по проспекту Аль-Фараби возле реки Есентай воду автоматически откачивали специальные насосы, но ил и грязь коммунальщики вынуждены убирать вручную.

Алматы

Фото: Zakon.kz

Из-за большого количества воды насосы не успевали откачивать воду, около 19:00 вся вода была откачана автоматически насосами. После этого службами района были произведены уборка, санитарная очистка и мойка объектов. К 22:00 все объекты были открыты и функционировали в рабочем режиме. В тоннелях на развязках по Аль-Фараби уровень воды был 10-15 см, автомобили могли двигаться. Ринат Сейдраманов

Алматы

Фото: Zakon.kz

Акимат мегаполиса уже представил большую программу по реорганизации арычной сети и даже назвал причину, по которой арыки не выполняют свою главную функцию – собирать дождевую воду и сбрасывать ее в реки.

Ливневка

Фото: Zakon.kz

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Реконструкция началась только в трех районах города – Ауэзовском, Наурызбайском и Алатауском.

Шторм

Фото: Zakon.kz

Здесь, на Саина – Улугбека, есть коллектор ливневой канализации. Когда-то его проложили и о нем забыли. По проекту здесь будем его вскрывать, очистим приемную камеру, восстановим все камеры, которые перехватывают воду, чтобы все арычные стоки могли в него уходить, а не по асфальту, как сейчас, и далее в речку. Ранее он не был задействован. После реконструкции будет идти параллельно арычная сеть для полива и ливневая канализация для отвода дождевых вод. По проекту реконструированный коллектор во время дождя заберет ту воду, которая сейчас топит дороги и тротуары. Коллектор не допустит затопления развязок на Райымбека. Главный инженер подрядной организации Дмитрий Непомнящих

Алматы

Фото: Zakon.kz

На пересечении улиц Момышулы и Жубанова есть два арыка. Во время ливня по ним исправно шла вода, но в это же время потоки спокойно неслись и по самим тротуарам.

Тупик

Фото: Zakon.kz

Проблема в том, что здесь арык, не имеющий уклона, впадает в арык, который не может принять эту воду. Когда поток воды по Момышулы большой, арыки не могут физически принять воду из поперечных. Проектом реконструкции предусмотрено расширение и углубление арыка, идущего по Момышулы вниз, чтобы он мог принять воду с поперечных улиц. Сейчас тут стоят арыки Б-3, будет замена на ливневый коллектор с большим сечением и увеличенной пропускной способностью. Если это будет сделано, то угроза подтоплений сведется к минимуму, будет возможность пропускать больше воды, уводить ее по арычной системе в реки. Дмитрий Непомнящих

По словам представителя подрядчика, на этом участке полностью завершатся работы в конце 2023 года.

И.о. руководителя Управления зеленой экономики Серик Адилбаев констатирует: город будет затапливать до тех пор, пока не заработают в полную силу все 16 каналов для сброса талой воды (коллекторов). Однако работа это не быстрая, отметил он. В полную силу сейчас работают только четыре таких коллектора.

Алматы

Фото: Zakon.kz

По западной части города работы уже начались. По центральной и восточной части у нас имеется проектно-сметная документация (ПСД), которая прошла уже экспертизу. Теперь объявим конкурс, работы начнутся в августе. Из 1525 км арычных сетей требуют ремонта 424 км. У остальных нормальное состояние. Мы должны их соединить с коллекторами и водозаборами. Таким образом, замене и реконструкции подлежат 376 км арычных сетей, которые будут соединены с восстанавливаемыми коллекторами, тогда мы охватим весь город. Завершение работы в западной части Алматы намечено на 2023 год, в центральной и восточной части – до 2024 года. И.о. руководителя Управления зеленой экономики Серик Адилбаев
Альберт Ахметов
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