Последствия сильного наводнения оценили в Алматы

По данным акимата Алматы, за полтора часа выпало около 33,8 мм осадков при месячной норме на первую декаду мая 35 мм. Улицы города быстро превратились в реки.

Фото: Zakon.kz

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В этот раз поплыли дороги и тротуары не только в северной (нижней) части города, но и на возвышенностях (юг, предгорья).

Фото: Zakon.kz

Это был форс-мажор. Около 32 мм осадков в течение нескольких часов – это очень много для города. В результате обильных осадков вся дождевая вода из горной части города и речек вылилась на проспект Аль-Фараби с улиц Сейфулина, Жамакаева, Ремизовка, а также из двух речек. Вся вода скопилась на проспекте Аль-Фараби, была затоплена арычная сеть и проезжая часть дорог, из-за больших осадков произошло подтопление подземного пешеходного перехода и двух автомобильных разворотов. Замакима Бостандыкского района Алматы Ринат Сейдраманов

Фото: Zakon.kz

На автомобильных разворотах и в подземном пешеходном переходе по проспекту Аль-Фараби возле реки Есентай воду автоматически откачивали специальные насосы, но ил и грязь коммунальщики вынуждены убирать вручную.

Фото: Zakon.kz

Из-за большого количества воды насосы не успевали откачивать воду, около 19:00 вся вода была откачана автоматически насосами. После этого службами района были произведены уборка, санитарная очистка и мойка объектов. К 22:00 все объекты были открыты и функционировали в рабочем режиме. В тоннелях на развязках по Аль-Фараби уровень воды был 10-15 см, автомобили могли двигаться. Ринат Сейдраманов

Фото: Zakon.kz

Акимат мегаполиса уже представил большую программу по реорганизации арычной сети и даже назвал причину, по которой арыки не выполняют свою главную функцию – собирать дождевую воду и сбрасывать ее в реки.

Фото: Zakon.kz

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Реконструкция началась только в трех районах города – Ауэзовском, Наурызбайском и Алатауском.

Фото: Zakon.kz

Здесь, на Саина – Улугбека, есть коллектор ливневой канализации. Когда-то его проложили и о нем забыли. По проекту здесь будем его вскрывать, очистим приемную камеру, восстановим все камеры, которые перехватывают воду, чтобы все арычные стоки могли в него уходить, а не по асфальту, как сейчас, и далее в речку. Ранее он не был задействован. После реконструкции будет идти параллельно арычная сеть для полива и ливневая канализация для отвода дождевых вод. По проекту реконструированный коллектор во время дождя заберет ту воду, которая сейчас топит дороги и тротуары. Коллектор не допустит затопления развязок на Райымбека. Главный инженер подрядной организации Дмитрий Непомнящих

Фото: Zakon.kz

На пересечении улиц Момышулы и Жубанова есть два арыка. Во время ливня по ним исправно шла вода, но в это же время потоки спокойно неслись и по самим тротуарам.

Фото: Zakon.kz

Проблема в том, что здесь арык, не имеющий уклона, впадает в арык, который не может принять эту воду. Когда поток воды по Момышулы большой, арыки не могут физически принять воду из поперечных. Проектом реконструкции предусмотрено расширение и углубление арыка, идущего по Момышулы вниз, чтобы он мог принять воду с поперечных улиц. Сейчас тут стоят арыки Б-3, будет замена на ливневый коллектор с большим сечением и увеличенной пропускной способностью. Если это будет сделано, то угроза подтоплений сведется к минимуму, будет возможность пропускать больше воды, уводить ее по арычной системе в реки. Дмитрий Непомнящих

По словам представителя подрядчика, на этом участке полностью завершатся работы в конце 2023 года.

И.о. руководителя Управления зеленой экономики Серик Адилбаев констатирует: город будет затапливать до тех пор, пока не заработают в полную силу все 16 каналов для сброса талой воды (коллекторов). Однако работа это не быстрая, отметил он. В полную силу сейчас работают только четыре таких коллектора.

Фото: Zakon.kz