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17:27 12.05.2022

В Туркестанской области годовалый ребенок провалился в уличный туалет

уличный туалет Фото: pixabay
В Туркестанской области спасли годовалого мальчика, упавшего в яму туалета. Малыша из ямы глубиной четыре метра помогли достать пять сотрудников ДЧС, двое полицейских и трое медиков, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 12 мая во дворе одного из домов населенного пункта Казыгурт Казыгуртского района области.

Спасатели с помощью спасательной веревки вытащили ребенка и передали сотрудникам скорой помощи. После осмотра врача ребенок был отпущен домой. В настоящее время состояние ребенка стабильное.Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В ДЧС призывают родителей и взрослых не оставлять детей без присмотра.

Стоит отметить, что по данным аналитиков, в Казахстане туалетом с выгребной ямой пользуется почти треть домохозяйств. 

Они отмечают, что ситуация с уборными в Казахстане сильно зависит от уровня доходов домохозяйств. 

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