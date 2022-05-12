17:27 12.05.2022
В Туркестанской области годовалый ребенок провалился в уличный туалет
Фото: pixabay
В Туркестанской области спасли годовалого мальчика, упавшего в яму туалета. Малыша из ямы глубиной четыре метра помогли достать пять сотрудников ДЧС, двое полицейских и трое медиков, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 12 мая во дворе одного из домов населенного пункта Казыгурт Казыгуртского района области.
Спасатели с помощью спасательной веревки вытащили ребенка и передали сотрудникам скорой помощи. После осмотра врача ребенок был отпущен домой. В настоящее время состояние ребенка стабильное.Пресс-служба ДЧС Туркестанской области
В ДЧС призывают родителей и взрослых не оставлять детей без присмотра.
Стоит отметить, что по данным аналитиков, в Казахстане туалетом с выгребной ямой пользуется почти треть домохозяйств.
Они отмечают, что ситуация с уборными в Казахстане сильно зависит от уровня доходов домохозяйств.