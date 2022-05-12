В Туркестанской области годовалый ребенок провалился в уличный туалет

Инцидент произошел 12 мая во дворе одного из домов населенного пункта Казыгурт Казыгуртского района области.

Спасатели с помощью спасательной веревки вытащили ребенка и передали сотрудникам скорой помощи. После осмотра врача ребенок был отпущен домой. В настоящее время состояние ребенка стабильное. Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В ДЧС призывают родителей и взрослых не оставлять детей без присмотра.

Стоит отметить, что по данным аналитиков, в Казахстане туалетом с выгребной ямой пользуется почти треть домохозяйств.

Они отмечают, что ситуация с уборными в Казахстане сильно зависит от уровня доходов домохозяйств.