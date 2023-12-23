В Туркестанской области годовалый ребенок провалился в уличный туалет

В Туркестанской области спасли годовалого мальчика, упавшего в яму туалета. Малыша из ямы помог достать его старший брат, которому 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел во дворе одного из домов населенного пункта Казыгурт Казыгуртского района области.

"Отсутствие мальчика вовремя заметила мама. Счет шел на минуты и промедление было невозможно. Вызволить малыша из глубокой зловонной ямы, родители решили с помощью 10-летнего сына. К его талии привязали крепкую веревку и опустили в септик, а затем подняли двоих детей из выгребной ямы. Ученика четвертого класса за героизм наградили благодарственным письмом от областного департамента по чрезвычайным ситуациям", – пишет Otyrar.kz.

Это далеко не первый случай за этот год, когда дети в Казахстане падали в уличные туалеты. Так, например, схожий инцидент произошел летом в Уральске. История оказалась с печальным концом: двухлетняя девочка была обнаружена мертвой в яме уличного туалета.