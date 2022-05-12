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Законодательство РК
22:48 12.05.2022

Гипертоникам и диабетикам врач советует воздержаться от кваса

напиток Фото: pixabay
Эндокринолог Татьяна Филиппова утверждает, что нельзя употреблять этот напиток людям с сахарным диабетом, при повышенном давлении, а также при заболеваниях ЖКТ – остром гастрите и язвенной болезни, передает Zakon.kz.

В интервью 5-tv.ru она рассказала, что в составе магазинного кваса могут содержаться вредные добавки, красители, консерванты и усилители вкуса, которые могут нанести вред даже здоровому организму. Натуральный, собственноручно сваренный квас, по ее мнению, также не полезен и злоупотреблять им не стоит.

Здесь тоже есть свои отрицательные стороны. Прежде всего в квасе содержится алкоголь – пусть в минимальном количестве, но он там есть, – предупредила доктор.

По словам врача, натуральный квас богат витаминами и минеральными веществами.

В квасе содержится большое количество минералов. Он положительно действует на многие процессы нашего организма. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, положительно действует на иммунную систему, выступает в качестве пребиотика, – заключила эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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