09:45 13.05.2022
В Северной Корее объявлен локдаун: впервые признана вспышка COVID-19
Фото: pixabay
В Корейской Народно-Демократической Республике зафиксировали первый случай заражения COVID-19. Глава республики Ким Чен Ын распорядился ввести по всей стране локдаун, сообщает Zakon.kz.
12 мая Центральное телеграфного агентство Кореи (ЦТАК) распространило сообщение о том, что «в стране произошло крупное чрезвычайное происшествие».
Прорван противоэпидемический фронт, который надежно был защищен в течение двух лет и трех месяцев, с февраля 2020 года, – говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
«Омикрон» был выявлен в результате тестирования группы больных с высокой температурой в Пхеньяне. Точное количество зараженных не уточняется.
На созванном заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил: «мы должны сделать все, чтобы не допустить брешей в безопасности».
Он распорядился ввести во всех городах и регионах страны локдаун.
Стоит отметить, что ранее власти не сообщали о выявлении случаев заражения коронавирусом.