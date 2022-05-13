В Северной Корее объявлен локдаун: впервые признана вспышка COVID-19

12 мая Центральное телеграфного агентство Кореи (ЦТАК) распространило сообщение о том, что «в стране произошло крупное чрезвычайное происшествие».

Прорван противоэпидемический фронт, который надежно был защищен в течение двух лет и трех месяцев, с февраля 2020 года, – говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

«Омикрон» был выявлен в результате тестирования группы больных с высокой температурой в Пхеньяне. Точное количество зараженных не уточняется.

На созванном заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил: «мы должны сделать все, чтобы не допустить брешей в безопасности».

Он распорядился ввести во всех городах и регионах страны локдаун.

Стоит отметить, что ранее власти не сообщали о выявлении случаев заражения коронавирусом.