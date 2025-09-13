Гамбургер, мороженое и караоке запретили в КНДР

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын запретил использовать в стране слова "гамбургер", "мороженое" и "караоке", постановив заменить их на корейские аналоги, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The Sun, слово "гамбургер" заменили на dajin-gogi gyeopppang (корейское – двойной хлеб с фаршем), а "мороженое" – на eseukimo.

"Гидам, встречающим российских и китайских туристов на знаменитом курорте Вонсан, было рекомендовано избегать использования англизированных слов, популярных на Западе и в Южной Корее", – говорится в сообщении.

