#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Мир

Гамбургер, мороженое и караоке запретили в КНДР

ряд слов запретили в КНДР, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 18:14 Фото: pixabay
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын запретил использовать в стране слова "гамбургер", "мороженое" и "караоке", постановив заменить их на корейские аналоги, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The Sun, слово "гамбургер" заменили на dajin-gogi gyeopppang (корейское – двойной хлеб с фаршем), а "мороженое" – на eseukimo.

"Гидам, встречающим российских и китайских туристов на знаменитом курорте Вонсан, было рекомендовано избегать использования англизированных слов, популярных на Западе и в Южной Корее", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что можно и нельзя носить казахстанцам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Бои с талибами в Пакистане: более 40 погибших за два дня
Мир
16:41, Сегодня
Бои с талибами в Пакистане: более 40 погибших за два дня
Кредитный рейтинг Франции понижен до самого низкого уровня за всю историю
Мир
14:56, Сегодня
Кредитный рейтинг Франции понижен до самого низкого уровня за всю историю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: