Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2026 году
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Токаев подписал закон от 8 декабря 2025 года "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", которым установлены размеры основных расчетных показателей на 2026 год, сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, с 1 января 2026 года установлены:
- минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге (без изменений);
- месячный расчетный показатель – 4 325 тенге (в 2025 году – 3932 тенге);
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге (в 2025 году – 32 360 тенге);
- минимальный размер пенсии – 69 049 тенге (в 2025 году – 62 771 тенге);
- размер прожиточного минимума – 50 851 тенге (в 2025 году – 46 228 тенге).
Законом установлено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения на 10%.
Также установлен размер взносов государства на ОСМС – 2% от объекта исчисления взносов государства.
Закон вводится в действие с 1 января 2026 года.
Мы сообщали, что президент подписал закон о республиканском бюджете на 2026-2028 годы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript