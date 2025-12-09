Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2026 году

Токаев подписал закон от 8 декабря 2025 года "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", которым установлены размеры основных расчетных показателей на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, с 1 января 2026 года установлены:

минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге (без изменений);

(без изменений); месячный расчетный показатель – 4 325 тенге (в 2025 году – 3932 тенге);

(в 2025 году – 3932 тенге); минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге (в 2025 году – 32 360 тенге);

(в 2025 году – 32 360 тенге); минимальный размер пенсии – 69 049 тенге (в 2025 году – 62 771 тенге);

(в 2025 году – 62 771 тенге); размер прожиточного минимума – 50 851 тенге (в 2025 году – 46 228 тенге).

Законом установлено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения на 10%.

Также установлен размер взносов государства на ОСМС – 2% от объекта исчисления взносов государства.

Закон вводится в действие с 1 января 2026 года.

