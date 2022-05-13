Какие перемены ждут представителей всех знаков зодиака в ближайшие 2,5 года

Как пишет интернет-издание «Пятый канал», планета Сатурн, которая перешла с 29 апреля в созвездие Водолея, в ближайшие 2,5 года пробудет в такой позиции.

По мнению астролога Марии Сополновой, все без исключения знаки зодиака прочувствуют на себе влияние этой тяжелой и мощной планеты.

В это время изменения могут быть как личными, незначительными, так и глобальными, затрагивающими не только отдельно взятых людей, вплоть до возникновения новых технологий. Мария Сополнова

Как отметила эксперт по звездам, вероятно, многим придется менять на ходу свои планы в угоду обновившимся приоритетам.

Овен

Для Овнов ближайшие 2,5 года пройдут в положительном ключе.

Прекрасный период для того, чтобы открыть свое дело, совершенствовать профессиональные навыки. Для достижения лучших результатов стоит работать в команде — вам удастся найти команду единомышленников.

Однако у рожденных под этим созвездием трудности грядут в семейных отношениях, также стоит обратить внимание на здоровье, особенно поберечь ноги.

Телец

Для Тельцов данный период – это самое время для реализации профессиональных планов и амбиций.

Если вас не устраивает нынешняя работа, должность, можете смело заявить начальнику об уходе. Новые привлекательные предложения не заставят себя долго ждать.

Но представителям этого знака зодиака не следует сидеть сложа руки, потому что в таком случае они рискуют остаться ни с чем. Этого же правила Тельцам стоит придерживаться и в личных взаимоотношениях – им нужно постараться найти гармонию, чтобы жить в согласии со своим партнером.

Близнецы

В ближайшие 2,5 года для рожденных под этим созвездием наступит пора переосмысления духовных ценностей и настоящей трансформации мышления.

Для того, чтобы добиться наилучших результатов во всех сферах, Близнецам не стоит пренебрегать правилами честной игры, в противном случае есть высокий риск нарваться на неприятности и скандалы.

Рак

Это время представителям этого знака зодиака стоит посвятить укреплению своего физического и психического здоровья.

Для Раков настает период переосмысления любовных взаимоотношений. Возможно, им придется попрощаться со своим партнером, поскольку их желания и взгляды на жизнь перестали совпадать.

Любовный кризис будет сдерживать профессиональный рост Раков, а также есть риск впасть в апатию. Им нужно попробовать восстановиться с помощью духовных практик и не закрывать свое сердце.

Лев

Рожденных под этим созвездием ждут судьбоносные изменения в том, что касается личной жизни, однако давление от своей второй половины Львы терпеть не будут.

Им нужно быть готовыми к манипуляциям, так как их могут попытаться использовать в своих целях коллеги по работе.

Дева

Этот период для Дев – лучшее время для того, чтобы заняться благотворительностью или работой с людьми. Они смогут легко влиться в рабочий процесс, работать придется долго и тяжело, но результат в итоге обязательно будет того стоить.

При этом важно избегать чрезмерного трудоголизма, поскольку выгорание, к сожалению, никто не отменял. Девам не стоит забывать про отдых – им нужно обратить внимание на массажи и психотерапию как способы восстановления. Важно правильно питаться и соблюдать режим сна.

Весы

Для представителей этого знака зодиака в ближайшие 2,5 года настанет время открывать собственный бизнес и работать на себя.

Однако Весам нужно помнить, что с деньгами стоит быть осторожными и не вкладывать их в сомнительные проекты. Есть вероятность, что им придется решать вопросы приобретения нового жилья и переезда. Однако с пополнением в семье лучше подождать и поберечь себя.

Скорпион

Для рожденных под этим созвездием настала пора заняться домашними делами – возможно, Скорпионы захотят сделать ремонт или расширить свою жилплощадь.

Ближайшие два года для них будут настоящими эмоциональными качелями, но поддержка близких поможет им пережить этот период с наименьшими потерями. Скорпионам нужно держать себя в руках, беречь свои легкие и нервы.

Стрелец

Сейчас для Стрельцов настало то самое время, когда пора воплотить в жизнь свои самые дерзкие и смелые идеи.

Им нужно не сидеть на месте, а знакомиться с новыми людьми, заняться своим творческим развитием — у них есть все шансы преуспеть в этом.

Козерог

Представителям этого знака зодиака не стоит надолго выходить из боевого режима, несмотря на то, что в ближайшие 2,5 года их труды окупятся и они смогут спокойно почивать на лаврах.

Козерогам нужно продолжать свое профессиональное развитие, чтобы обезопасить себя же от конкуренции. Также им нужно обратить внимание на состояние своего здоровья — правильное питание и полноценный сон еще никому не помешали.

Водолей

Время кардинальных перемен начинается и у рожденных под этим созвездием.

Несмотря на серьезные трудности, в итоге Водолеи все же найдут способ стать счастливыми, но для этого им важно детально проработать отношения со своим партнером, проговорить все нюансы, которые перестали устраивать.

Также им стоит обратить внимание на психоэмоциональное здоровье – духовные практики и легкие занятия спортом помогут снять напряжение.

Рыбы

В ближайшие 2,5 года непростой период ждет представителей Рыб.

Им придется жить с рядом ограничений, связанных с состоянием здоровья. Однако представителям этого знака зодиака не стоит расстраиваться, а нужно постараться извлечь из этого пользу.