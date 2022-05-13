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13:33 13.05.2022

Новую вакцину от COVID-19 исследуют в России

коронавирус Фото: sputnikvaccine.com
Вакцину против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц тестируют в России. Несколько добровольцев уже получили препарат. Негативных реакций на прививку у них нет, передает Zakon.kz.
Начались исследования. Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо.Микробиолог, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург

По его словам, возникают сложности с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к COVID-19. Скрининг прошли более сотни человек, но прививают лишь тех, у кого антител нет, сообщают «РИА Новости».

Новая вакцина предполагает двукратное введение с промежутком в три недели, но компоненты препарата, в отличие от «Спутника V», одинаковые, уточнил Гинцбург.

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