Названы наиболее коррумпированные сферы в Казахстане

Доля государственных закупок в общей сумме бюджетных расходов составляет порядка 30% – это около 5% в структуре ВВП Казахстана, что демонстрирует весьма существенное экономическое влияние на рынок. Такой оборот бюджетных средств, по словам Саркулова, усиливает коррупционную привлекательность системы госзакупок.

Так, с 2020 по первый квартал 2022 года окончено 418 уголовных дел, по ним осуждены 162 лица. Анализ показал, что почти 80% этих преступлений связаны с хищениями бюджетных средств и взяточничеством при подписании фиктивных актов выполненных работ и определении победителя закупок. В основном они совершаются в сфере строительства, здравоохранения, образования и культуры. Улан Саркулов

Он привел в пример коррупционное дело с руководителем Управления культуры Кызылординской области, которая получила взятку в сумме 1 млн тенге за беспрепятственное перечисление денежных средств на строительство памятника Жалантос Бахадур.

В 2021 году Агентством была изобличена заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова, которая подозревается в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора по изготовлению и установке памятника Абаю Кунанбаеву в Атырау на сумму 145 млн тенге.

На сегодняшний день завершено расследование и начато ознакомление по уголовному делу в отношении заместителя акима Атырауской области Хаменовой. Также на рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении первого заместителя акима Атырауской области Таубаева и руководителя Управления строительства региона по факту получения взятки, – сообщил заместитель руководителя Службы досудебного расследования Шамурайт Шаменов.