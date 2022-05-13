Билл Гейтс и искусственная еда: новый фейк рассылают казахстанцы

Как отмечено в рассылке, опасные химикаты распылят для того, чтобы затмить Солнце и изменить климат. Череда этих событий приведет к потерям урожая и тогда американский предприниматель сможет заставить человечество питаться искусственной едой

По данным Stopfake.kz, SCoPEx – проект по распылению аэрозолей в атмосфере –действительно существует. К тому же его разработку частично финансирует Билл Гейтс.

Идея в том, чтобы проверить, способны ли аэрозоли снизить потери озона без риска других потерь. Для этого ученые запустят аэростат на высоту около 20 км над землей. Там он выпустит до двух килограммов карбоната кальция. Датчики в это время будут собирать информацию о том, насколько эффективен и безопасен такой способ сдерживания глобального потепления, – отмечено на сайте проекта.

Следовательно, проект проведут лишь для того, чтобы найти способ сохранения озонового слоя, необходимого для комфортной жизни на Земле.

Что касается искусственной еды: в 2021 году миллиардер призывал развитые страны перейти на синтетическое мясо.

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Я считаю, что все богатые страны должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину. Позднее вы привыкнете к новым вкусовым ощущениям, которые производители улучшат со временем. Билл Гейтс

Тем самым основатель Microsoft и благотворитель отметил один из главных способов спасти мир.

Из всего вышесказанного следует, что Билл Гейтс не планирует распылять химикаты и заставлять людей питаться синтетическими продуктами. Рассылка является искажением общедоступной информации, – говорится в публикации.