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20:09 13.05.2022

Денис Евсеев остановился в шаге от финала Челленджера в Шымкенте

Остановился в шаге от финала Челленджера Фото: Федерация тенниса Казахстана
В полуфинале турнира Beeline Challenger 80 Денис с россиянином Александром Шевченко уступили паре Антуан Белье (Швейцария)/Габриэль Декамп (Бразилия) со счетом 5:7, 7:6(5), 6:10, сообщает Zakon.kz.

За матч, длившийся один час и 46 минут, казахстанско-российский дуэт реализовал девять брейк-поинтов из одиннадцати возможных при одной двойной ошибке и четырех эйсах.

Также определились финалисты одиночного разряда: титул разыграют немец Себастьян Фаншелоу и американец Эмилио Нава. В случае победы для обоих это будет первый титул соревнования серии Челленджер. Немец дошел до финала основной сетки из квалификации, где, напомним, в тяжелом трехсетовом матче одолел нашего Достанбека Ташбулатова.

Генеральный спонсор турниров – ForteBank.

Официальный спонсор турниров – Фонд Серика Тульбасова.

Смотрите матчи турниров Beeline Challenger 80 в спортивном разделе приложения Bee TV.

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