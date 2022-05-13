Денис Евсеев остановился в шаге от финала Челленджера в Шымкенте

За матч, длившийся один час и 46 минут, казахстанско-российский дуэт реализовал девять брейк-поинтов из одиннадцати возможных при одной двойной ошибке и четырех эйсах.

Также определились финалисты одиночного разряда: титул разыграют немец Себастьян Фаншелоу и американец Эмилио Нава. В случае победы для обоих это будет первый титул соревнования серии Челленджер. Немец дошел до финала основной сетки из квалификации, где, напомним, в тяжелом трехсетовом матче одолел нашего Достанбека Ташбулатова.

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