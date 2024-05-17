Денис Евсеев остановился в шаге от финала на турнире в Португалии

В Оэйраше (Португалия) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел полуфинальный матч в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в финал Денис Евсеев (№177 АТР) проиграл Элиасу Имеру из Швеции (№200 АТР) со счетом 5:7, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. За это время казахстанец один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Ранее Денис Евсеев в четвертьфинале португальского турнира обыграл соотечественника Бейбита Жукаева.