Илон Маск упрекнул американцев за лень и привел в пример трудолюбивых китайцев

В интервью Financial Times предприниматель раскритиковал американскую трудовою этику, упрекнул соотечественников в лени и призвал брать пример с Китая, который опирается на трудолюбие и развитие производства.

Так, отвечая на вопрос о самых перспективных стартапах в области производства электрокаров, Маск порекомендовал делать ставку именно на китайские компании.

Они не будут просто сжигать нефть в полночь. Они будут сжигать нефть в три часа ночи. Они даже не уходят с фабрики, а в Америке люди вообще стараются не ходить на работу. Илон Маск

Предприниматель также предрек скорый конец локдауна в Китае и сказал, что эпидемиологическая обстановка в КНР вряд ли серьезно отразится на работе автомобильных заводов Tesla. Маск отметил, что Китай – очень важный рынок для Tesla, на который, возможно, будет приходиться четверть всего бизнеса компании.

Китай, безусловно, очень важный рынок. Возможно, в долгосрочной перспективе он составит от 25% до 30% нашего рынка. Илон Маск