Обещала помочь с кредитами, жильем и расследованием – в Алматы задержана мошенница

В производстве подразделения находится заявления трех человек. Кому-то она обещала «продвинуть» очередь в получении социального жилья, кому-то –получить безвозвратный кредит в банке, а третьего заверила в том, что сможет повлиять на ход расследования уголовного дела.

По истечении времени эти люди убедились в обмане и обратились в органы внутренних дел. Гражданка Б. задержана. Будет решен вопрос об избрании меры пресечения на период следствия в виде содержания под стражей. Вместе с тем сейчас проводится работа по установлению других возможных потерпевших. Досудебное расследование продолжается. Начальник Управления полиции Бостандыкского района полковник полиции Думан Аухадиев

Пресс-служба Департамента полиции города Алматы опубликовала номера телефонов, по которым граждане, пострадавшие от противоправных действий задержанной, смогут обратиться: 254-47-01; 254-47-02 и 8-702-160-06-34.