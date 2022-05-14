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15:54 14.05.2022

Избран новый президент ОАЭ — им стал наследный принц Абу-Даби

наследный принц Абу-Даби Фото: facebook\Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan
Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян стал президентом Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Zakon.kz.

По информации lenta.ru, верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Решение было принято единогласно.

Он является третьим сыном основателя Объединенных Арабских Эмиратов Заида бен Султана Аль Нахайяна и единокровным братом бывшего президента ОАЭ.

13 мая скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян. Он был одним из самых богатых людей на Земле.

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