Избран новый президент ОАЭ — им стал наследный принц Абу-Даби

По информации lenta.ru, верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Решение было принято единогласно.

Он является третьим сыном основателя Объединенных Арабских Эмиратов Заида бен Султана Аль Нахайяна и единокровным братом бывшего президента ОАЭ.

13 мая скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян. Он был одним из самых богатых людей на Земле.