15:54 14.05.2022
Избран новый президент ОАЭ — им стал наследный принц Абу-Даби
Фото: facebook\Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan
Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян стал президентом Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Zakon.kz.
По информации lenta.ru, верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Решение было принято единогласно.
Он является третьим сыном основателя Объединенных Арабских Эмиратов Заида бен Султана Аль Нахайяна и единокровным братом бывшего президента ОАЭ.
13 мая скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян. Он был одним из самых богатых людей на Земле.
Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
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