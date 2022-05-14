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16:16 14.05.2022

Котенка, застрявшего между контейнерами, спасли пожарные Актау

Спасатели Актау Фото: lada.kz
Пожарные Актау пришли на помощь застрявшему котенку, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на авторынке «Алем» в 21-м микрорайоне, передает lada.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Животное застряло между двумя двадцатитонными контейнерами. Информация о происшествии поступила спасателям 14 мая, в 10:48. Сотрудники ЧС откликнулись на просьбу о помощи от неравнодушных людей и выдвинулись к месту происшествия.

Натянув гидравлический натяжитель между контейнерами, спасателям удалось благополучно достать котенка.

Пожарные Актау

Фото: lada.kz

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